Mbaye Diagne Hellas Verona yolcusu
SÜPER LİG

Mbaye Diagne Hellas Verona yolcusu

Mbaye Diagne Hellas Verona yolcusu

Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir süre kalırken Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncusu Mbaye Diagne için İtalyan kulübü Hellas Verona talip oldu.

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Diagne geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada 30 gol kaydetti.

Diagne geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada 30 gol kaydetti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Golcü oyuncu Radamel Falcao'yu renklerine katmaya çalışan sarı-kırmızılılar aynı zamanda geçtiğimiz sezonun gol kralı Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre Verona Başkanı Maurizio Setti, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Senegalli oyuncunun Instagram'daki bio'sunu 'İtalya' olarak güncellemesi bu transferin sona yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

  • Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter de Hellas Verona'da forma giyiyor.

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