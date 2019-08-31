Mbaye Diagne Hellas Verona yolcusu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Golcü oyuncu Radamel Falcao'yu renklerine katmaya çalışan sarı-kırmızılılar aynı zamanda geçtiğimiz sezonun gol kralı Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre Verona Başkanı Maurizio Setti, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Senegalli oyuncunun Instagram'daki bio'sunu 'İtalya' olarak güncellemesi bu transferin sona yaklaştığı şeklinde yorumlandı.
- Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter de Hellas Verona'da forma giyiyor.
Setti lavora a un grande colpo per l'attacco: il #Verona ha chiesto in prestito Mbaye #Diagne al #Galatasaray. Operazione non semplice vista la folta concorrenza internazionale, in particolare di club russi (Dinamo Mosca a Spartak Mosca) e dell'Anderlecht. #calciomercato
Setti lavora a un grande colpo per l'attacco: il #Verona ha chiesto in prestito Mbaye #Diagne al #Galatasaray. Operazione non semplice vista la folta concorrenza internazionale, in particolare di club russi (Dinamo Mosca a Spartak Mosca) e dell'Anderlecht. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2019
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