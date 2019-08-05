Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir'in rakibi Olympiakos

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir - Olympiakos ile karşılaşacak. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?