Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın yeni yıldızı Mbaye Diagne'nin performansını değerlendirdi.
İşte Mehmet Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Diagne'den beklenen her ne kadar bu olmasa da merkezde oyuncu arkadaşlarına yer açması güzel. Kötü giden Kasımpaşa'ya karşı bu kadar gol ölçü olur mu? Onu bilmiyorum. Diagne'yi biz Kasımpaşa'da tek başına değerlendiremeyiz, Kasımpaşa'da hücumda 4 oyuncu vardı. Diagne'nin bu performansı Galatasaray'a yeter mi? Yetmez. Fatih hoca da Diagne'den çıkış bekliyor. Maç sonunda Fatih hoca, 'Santrforlarımız da artık hat-trick yapar' dedi. Şunu unutmayalım. Biz, Kasımpaşa'da Diagne ve Trezeguet'i paket olarak beğendik."
#Diagne. pic.twitter.com/klFg6VHqy6
#Diagne. pic.twitter.com/klFg6VHqy6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Şubat 2019
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