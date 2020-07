Mehmet Topal: Benim için ekstra hediye oldu

2007-2008 sezonunda Galatasaray, 2013-2014’te Fenerbahçe’yle Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Mehmet Topal, bu başarıyı Başakşehir ile de tekrarladı ve ligde 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu unvanına erişti.

34 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadın, bu sayıyı 4 farklı takıma yükseltmek mümkün mü?" sorusuna, "Şampiyonluğu üçlemek benim için de ekstra hediye oldu. Ben futbol hayatımda şunu öğrendim; hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyorsunuz. Her zaman her şey olabiliyor. Her şey nasip kısmet, bakalım zaman gösterecek neyin ne olduğunu. Kısmet diyelim. Biz şu an Kopenhag maçını düşünüyoruz. Avrupa maçlarımız devam ediyor. Ondan sonra her şey nasip kısmet " şeklinde konuştu.

"Mehmet Topal'ı tuvale yansıtmak gurur verici"

Mehmet Topal'a Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'deki şampiyonluklarını anımsatan çizim yapan ve bunu milli futbolcuya teslim eden Ersan Kay ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: