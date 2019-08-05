Menajer oyununu yönetim bozdu

Geçen sezondan itibaren papatya falına dönen Yusuf Yazıcı’nın Avrupa’ya transferinin perde arkasında yaşananlar hiç de kamuoyuna yansıyan boyutunda değil. FIFA’nın 2017-18 sezonunda “İzlenmeye değer futbolcular” kategorisinde yer verdiği Yusuf Yazıcı için Fransa’nın Lille kulübü harekete geçti.

Gerek Yusuf Yazıcı’nın başarılı performansı, gerekse de satılabilir olması Fransa’da bazı menajerlik şirketlerini harekete geçirdi. Bu şirketlerin Lille kulübü ile yaptığı görüşmeler sonucunda Fransız kulübü adına belgeler düzenlendi ve Yusuf Yazıcı için harekete geçildi.

YÖNETİM GERİ ÇEVİRDİ

Buraya kadar her şey normal gibi görünse de bundan sonrası tam bir entrika. Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı için 18 Milyon Euro bonservis bedeli verebileceğini menajerlere iletmesinden sonra düğmeye basıldı. Lille kulübü adına hareket eden menajerler, Türkiye’deki bağlantılarıyla birlikte Trabzonspor’un kapısını çaldı.

Teklif önce 12 Milyon Euro ve satıştan yüzde 10 pay olarak sunuldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, bu teklifi görüşmediği gibi, “15 Milyon Euro’ya masaya otururuz” restini çekti.

DİREKT İRTİBAT KURULDU

Fransız menajerlerin, Yusuf Yazıcı’nın menajerleri ile yaptığı görüşmede Milli futbolcunun Lille gitmek istediği cevabı alınınca bu kez rakam 15 milyon Euro’ya yükseltildi. Bundan sonraki gelişmeler tam bir mafya filmi gibi...

Lille kulübüne teklif iletildi ve Trabzonspor yönetiminin de sonradan öğrendiği gibi Fransa ve Türkiye’deki menajerlerin, Lille kulübü yetkililerine, “15 milyon Euro’ya bu iş biter. Arada ki 3 milyon Euro’yu bize verin” dediği ortaya çıktı. İşte bu pazarlık bardağı taşıran son damla oldu. Bu oyunu öğrenip Lille kulübü ile direkt irtibata geçen Trabzonspor yönetimi oyunu bozarak istediği rakamı aldı.

Transfer resmileşiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ayrılmak istediğini resmi olarak açıklayan ve Lille kulübünün teklifine olumlu yanıt veren Yusuf Yazıcı için Fransız kulübü yetkilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini açıklayarak, “Rakam konusunda henüz net olarak anlaşmadık. Rakam transfer bittiğinde açıklanır. Ancak Edgarle’nin kulübümüze takasla transferi ve sonraki satıştan pay konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı. Başkan Ağaoğlu’nun net transfer bedelini açıklamasa da Lille kulübünden 18 Milyon Euro bonservis ücreti istendiği ve anlaşmanın da yakın olduğu kaydedildi. Fransız kulübünün, Trabzonspor’a Yusuf Yazıcı’nın transferi karşılığında ayrıca EdgarIe’nin ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geleceği öğrenildi. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik’ten sonra Lille forması giyen ikinci Türk futbolcu olacak. Ayrıca bu rakam Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisli satışı olacak.

Veda mesajı

Trabzonspor’un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüp ile yollarını ayırma kararı aldığını belirtti. Yusuf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, transfer sürecinde seszsiz kalmayı tercih ettiğini belirterek, “Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarımın iyileştirilmesi başta olmak üzere birçok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim, Trabzonspor’da oynamam gerektiğini defaatle bana iletti.

Ancak ben Trabzon’umu, Trabzonspor’umu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, A takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonspor’umdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı. Yusuf için takım arkadaşları da veda mesajı yazarken, Abdulkadir Parmak, “Sen bizim gururumuzsun. Hoşçakal Raket”, Abdülkadir Ömür ise “Allah yardımcın olsun abi” ifadelerini kullandı.