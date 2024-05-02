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19 Mayıs ne zaman hangi gün, tatil mi?

19 Mayıs 2019 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede çoşku ile kutlanacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs ne zaman? 19 Mayıs resmi tatil mi? sorularının cevabını merakla araştırıyor. Resmi tatil günleri arasında 19 Mayıs da var. Peki 19 Mayıs hafta içi mi hafta sonu mu? İşte detaylar.

13:53 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:53 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
19 mayıs tatil mi? 19 Mayıs hangi gün?
19 mayıs tatil mi? 19 Mayıs hangi gün?

19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? Sorusu Mayıs ayına gelmemiz ile merak konusu oldu. Her yıl 19 Mayıs tarihinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İşte 2024 Resmi tatil günleri takvimi...

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 19 Mayıs hafta sonuna denk geliyor. 19 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.

19 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs resmi tatildir ve bu tarihle kamuda çalışanlar izinli sayılıyor ve okullar da tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu değişiyor. Ancak 2024 yılında 19 Mayıs Pazar gününe isabet ediyor.

19 MAYIS’TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
#19 Mayıs
#19 Mayıs tarihi
#resmi tatiller
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