Merih Demiral: Enes'in golünü biraz çaldım

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Merih Demiral, galibiyeti değerlendirdi.
"Biraz geç açıldık"
Kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Demiral, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor. Biraz geç açıldık" ifadelerini kullandı.
- "Enes'in golünü çaldım"
- Attığı gol hakkında esprili bir şekilde konuşan Merih Demiral, "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da da böyle oynuyoruz" dedi.
A Milli Futbol Takımımız; UEFA Uluslar C Ligi’ndeki ilk maçında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti pic.twitter.com/eLKU7pXr3t
A Milli Futbol Takımımız; UEFA Uluslar C Ligi’ndeki ilk maçında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti pic.twitter.com/eLKU7pXr3t— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 4, 2022