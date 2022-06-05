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Merih Demiral: Enes'in golünü biraz çaldım

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan milli oyuncu Merih Demiral, attığı gol hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral: Enesin golünü biraz çaldım
Millilerin gol sevinci

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Merih Demiral, galibiyeti değerlendirdi.

"Biraz geç açıldık"

Kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Demiral, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor. Biraz geç açıldık" ifadelerini kullandı.

  • "Enes'in golünü çaldım"
  • Attığı gol hakkında esprili bir şekilde konuşan Merih Demiral, "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da da böyle oynuyoruz" dedi.

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