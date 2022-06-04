A Milli Takımımızdan Uluslar Ligi'ne farklı başlangıç

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Milli takıma galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Cengiz Ünder, 47'nci dakikada Halil Dervişoğlu, 82'nci dakikada Serdar Dursun ve 85'inci dakikada Merih Demiral kaydetti.
Maçtan dakikalar;
33. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Enes Ünal’ın vuruşunda kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol taraftan Cengiz Ünder’in kullandığı köşe atışında ön direkte Enes Ünal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
GOL!
- 37. dakikada orta sahadan Enes Ünal’ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu defansın arkasına sarktı. Kerem’in vuruşunda ceza sahası dışına kadar gelen kaleci Nielsen meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra seken topu alan Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağından boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
GOL!
- Milli Takım 47'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Doğukan Sinik kaptığı topta pasını rakip yarı alanın ortalarındaki Enes'i gördü. Bu oyuncunun tek pasıyla buluşan Halil, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.
54'üncü dakikada orta sahadan topla birlikte hareket eden Halil, pasını sağ kanattaki Cengiz'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol kararı veren orta hakem, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
GOL!
- 82'nci dakikada milli takım skoru 3-0'a getirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşu kaleci Nielsen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 3-0.
GOL!
- 85'inci dakikada milli takım, farkı 4'e çıkardı. Organize gelişen atakta Enes'in pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Yunus bekletmeden topuğuyla pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Merih'e verdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye sahadan 4-0 galip ayrıldı.
🇹🇷⚽GOOOL!! Beklediğimiz gol Cengiz Ünder'den geldi! Faroe Adaları karşısında kilidi açıyoruz... pic.twitter.com/K7e5QPZUw4
🇹🇷⚽GOOOL!! Beklediğimiz gol Cengiz Ünder'den geldi! Faroe Adaları karşısında kilidi açıyoruz... pic.twitter.com/K7e5QPZUw4— TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022
🇹🇷⚽GOOOLL!! Halil Dervişoğlu! İkinci yarıya golle başlıyoruz... pic.twitter.com/egjkDWYO8i
🇹🇷⚽GOOOLL!! Halil Dervişoğlu! İkinci yarıya golle başlıyoruz... pic.twitter.com/egjkDWYO8i— TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022
🇹🇷⚽GOOOLL!! Serdar Dursun! Farkı üçe çıkarıyoruz... pic.twitter.com/Zd7f2Hb9s1
🇹🇷⚽GOOOLL!! Serdar Dursun! Farkı üçe çıkarıyoruz... pic.twitter.com/Zd7f2Hb9s1— TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022
🇹🇷⚽GOOOLL!! Merih Demiral! Yunus Akgün'den enfes bir asist... pic.twitter.com/WbLQ3LFo8e
🇹🇷⚽GOOOLL!! Merih Demiral! Yunus Akgün'den enfes bir asist... pic.twitter.com/WbLQ3LFo8e— TRT Spor (@trtspor) June 4, 2022