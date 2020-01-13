Merih Demiral sahalara geri dönüş tarihini açıkladı

Juventus’un Roma’ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz yan bağları kopan Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada destek veren herkese teşekkürlerini iletirken, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz" dedi.

Milli futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrasında EURO 2020'de oynamasının zor olduğu açıklanmıştı. Ancak yıldız futbolcu sosyal medya hesabından verdiği bu mesajla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olabileceğini işaret etti.

Merih Demiral, Roma ile oynanan maçta Serie A'da Juventus formasıyla ilk golünü atma başarısı göstermişti.

Merih Demiral: ''Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz'' pic.twitter.com/XKVrd59ZLn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Ocak 2020

00:52 dk 13 Ocak 2020 AA Merih Demiral'a nazar değdi: Stadı koltuk değnekleriyle terk etti Serie A 19. haftasındaki önemli müsabakada Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi. Merih'in takımı adına ilk golünü kaydettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşaması futbolseverleri üzdü. 16. dakikasında bir hava topu sonrası yere kötü düşen Melih, oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sakatlık durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Teknik direktör Sarri milli futbolcumuz için, 'İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde' açıklamasını yaptı.