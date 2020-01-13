Merih Demiral sahalara geri dönüş tarihini açıkladı
Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı kopan Merih Demiral, yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz" ifadesini kullanarak sahalara döneceği tarihi açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Juventus’un Roma’ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz yan bağları kopan Merih Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada destek veren herkese teşekkürlerini iletirken, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası’nda görüşürüz" dedi.
Milli futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrasında EURO 2020'de oynamasının zor olduğu açıklanmıştı. Ancak yıldız futbolcu sosyal medya hesabından verdiği bu mesajla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olabileceğini işaret etti.
Merih Demiral, Roma ile oynanan maçta Serie A'da Juventus formasıyla ilk golünü atma başarısı göstermişti.
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