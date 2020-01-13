SERİE A

Merih Demiral'ın sakatlığında üzen detay: "Süreci futbolcuya bırakmamak lazım"

Türk futbolseverler, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral'dan gelen haberle yıkıldı. Milli futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu açıklanırken menisküsünde de yırtık olduğu öğrenildi. Konuya dair fikirlerine başvurduğumuz Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, Merih Demiral'ın sakatlığına dair önemli detaylar verdi ve EURO 2020'de oynayıp oynamayacağına dair konuştu.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
Merih Demiral, Roma maçında ilk gol sevincini yaşamış ancak 15. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Merih Demiral, Roma maçında ilk gol sevincini yaşamış ancak 15. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

A Milli Takımımızın en önemli oyuncularından biri olan Merih Demiral, Juventus'un Roma ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık yaşamış ve 15. dakikada oyundan alınmıştı. Stadyumu koltuk değnekleriyle terk eden başarılı oyuncunun çekilen MR'ından kötü haber geldi.

Ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşılan oyuncunun son durumuna ilişkin Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Tekkeşin, oyuncunun kısa süre içerisinde ameliyat olacağını belirtirken ön çapraz bağ yırtığının yanında bir de menisküs yırtığı olmasının dönüş sürecini uzatabileceğini belirtti.

İşte Mustafa Tekkeşin'in Merih Demiral'ın sakatlığına dair yaptığı önemli tespitler;

  • "Çok faktörlü bir süreçten geçecek. Ameliyatsız bir çaresi yok zaten. 3 hafta içerisinde ameliyat olacak. Sporcuya çok büyük bir iş düşüyor. Doktorunun dediklerini harfiyen uygulamalı. Ameliyat sonrasında uzmanların kendisine önereceği çalışmalar olacak. Kas gücünü kaybetmemeli. Güçlü bir geri dönüş için bu çok önemli. Tedavisi tamamlandıktan sonra en büyük iş kondisyon antrenöründe olacak. Müthiş bir seferberlik halinde oyuncuyu hazırlamaya çalışacaklar."

Menisküs detayı

Oyuncunun ön çapraz bağ kopmasının yanında bir de menisküs yırtığı var. Bu dönüş sürecini uzatacak bir durum. Eğer yırtık büyükse ve dikiş gerektiriyorsa iyileşme süreci de gecikecektir. Bu kadar ciddi bir sakatlığın ardından çok ciddi bir turnuvaya hazır olması zor gözüküyor.

Bağ kopmalarında oyuncu 6 ay sonra aktif sporuna döner. Ancak burada menisküs ile ilgili de bir yırtık mevcut. Merih'e bıraksak 3 ay sonra dönmek ister ancak bu süreç futbolcuya bırakılmayacak kadar hassas.

"Agresif oyuncularda daha fazla karşılaşıyoruz"

  • "Ön çapraz bağı yırtılması çokça karşılaştığımız bir durum futbolda. Bunun bir çok nedeni olabilir. Ancak agresif futbolcular için daha muhtemel bir durum. Bana bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmemek lazım. Futbolcu sağlığını hep ön planda tutmalı."

Merih Demiral'ın EURO 2020'de olması zor gözüküyor.
Merih Demiral'ın EURO 2020'de olması zor gözüküyor.

Merih Demiral'a nazar değdi: Stadı koltuk değnekleriyle terk etti
AA

Merih Demiral'a nazar değdi: Stadı koltuk değnekleriyle terk etti

Serie A 19. haftasındaki önemli müsabakada Juventus, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek lig liderliğine yükseldi. Merih'in takımı adına ilk golünü kaydettiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşaması futbolseverleri üzdü. 16. dakikasında bir hava topu sonrası yere kötü düşen Melih, oyunu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sakatlık durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Teknik direktör Sarri milli futbolcumuz için, 'İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde' açıklamasını yaptı.

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