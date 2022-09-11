Spor ÖZET | Atalantaya bir puanı Merih Demiral getirdi
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ÖZET | Atalanta'ya bir puanı Merih Demiral getirdi

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Atalanta'nın golü 74. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral kaydetti. Merih Demiral'ın attığı golü ve Atalanta-Cremonese maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiralın attığı golü izle: Atalanta - Cremonese 1-1 maç özeti izle
Merih Demiral'ın gol sevinci

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Cremonese'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Atalanta'nın golünü 74. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral kaydederken, Cremonese'nin golünü ise 78. dakikada Emanuele Valeri attı.

Alınan bu beraberliğin ardından Atalanta puanını 14'e, Cremonese ise 2'ye yükseltti. Gelecek hafta Atalanta deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. Cremonese ise sahasında Lazio'nun konuğu olacak.

  • Merih Demiral'ın bu sezon ilk golü
  • Cremonese karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Merih Demiral, bu sezon ilk golünü kaydetti. Bir duran top organizasyonunda topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen milli oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. Fakat Atalanta, 78. dakikada Emanuele Valeri'den yediği golle, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

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