ÖZET | Atalanta'ya bir puanı Merih Demiral getirdi

Dünya

Irak'ta benzin istasyonunda patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İranlı bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Babil vilayetinde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.