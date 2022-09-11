ÖZET | Atalanta'ya bir puanı Merih Demiral getirdi

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Cremonese'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Atalanta'nın golünü 74. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral kaydederken, Cremonese'nin golünü ise 78. dakikada Emanuele Valeri attı.
Alınan bu beraberliğin ardından Atalanta puanını 14'e, Cremonese ise 2'ye yükseltti. Gelecek hafta Atalanta deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. Cremonese ise sahasında Lazio'nun konuğu olacak.
- Merih Demiral'ın bu sezon ilk golü
- Cremonese karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Merih Demiral, bu sezon ilk golünü kaydetti. Bir duran top organizasyonunda topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen milli oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi. Fakat Atalanta, 78. dakikada Emanuele Valeri'den yediği golle, karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Merih Demiral'ın golünü izle
Merih Demiral, Atalanta'yı Cremonese karşısında 1-0 öne geçirdi👇pic.twitter.com/YoKuRRogRT
Merih Demiral, Atalanta'yı Cremonese karşısında 1-0 öne geçirdi👇pic.twitter.com/YoKuRRogRT— SPOR (@yenisafakspor) September 11, 2022
Atalanta-Cremonese maçının özetini izle
#SerieA'nın 6.haftasında Atalanta ile Cremonese karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın golleri Merih Demiral ve Emanuele Valeri'den geldi. pic.twitter.com/AlTDFIY3Mc
#SerieA'nın 6.haftasında Atalanta ile Cremonese karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın golleri Merih Demiral ve Emanuele Valeri'den geldi. pic.twitter.com/AlTDFIY3Mc— S Sport (@ssporttr) September 11, 2022