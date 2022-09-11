Marsilya-Lille maçının adamı Cengiz Ünder

Hayat

Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

Çayeli Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında kumaş parçaları, poşet, çay çöpü ve mısır yaprağı gibi atıklar tezgah ve kasnakta dokunarak elbise, çanta ve kilime dönüştürülüyor. Merkez Müdürü Handan Yelkenci: "Sıfır atık düşüncesiyle elde ettiğimiz ürünleri satışa da çevirdik. Ev hanımları ve usta öğreticilerimiz yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç sağlıyor. Atmıyorlar, kazanca çeviriyorlar." dedi.