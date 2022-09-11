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Marsilya-Lille maçının adamı Cengiz Ünder

Marsilya, ligde ağırladığı Lille'i 2-1 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeledeki başarılı oyununu asistle süsledi. Marsilya-Lille maç özetine ve Cengiz Ünder'in asistine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Marsilya 2-1 Lille özet: Cengiz Ünderin asistini izle
Cengiz Ünder bu sezonki ilk skor katkısını yaptı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lille'i 2-1 mağlup etti.

Ligin 7. haftasındaki maçta konuk ekip 12. dakikada Ismaily dos Santos'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Marsilya'da Alexis Sanchez, 26. dakikada durumu 1-1'e getiren golü attı. Samuel Gigot ise 61. dakikada Marsilya'yı 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Cengiz Ünder performansıyla beğeni topladı

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı. Sanchez'in golünde asisti yapan ve karşılaşmada oldukça etkili bir performans sergileyen milli futbolcu, maçın adamı seçildi.

  • Maçın ardından Marsilya 19 puan, Lille ise 10 puana sahip durumda.

Marsilya-Lille maç özetini izlemek için tıklayın

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