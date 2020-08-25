TRANSFER

Mert Çetin'den transfer itirafı: Türkiye'den teklifler aldım

Verona'da bir sezon kiralık olarak forma giyecek 23 yaşındaki milli futbolcu Mert Çetin, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mert Çetin'in Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mert Çetin'in Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalya Serie A'da Roma'dan Hellas Verona'ya transfer olan Mert Çetin açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transferiyle birlikte gelişim sağladığını belirten Mert Çetin, "Roma formasıyla 1 senede kendime bazı şeyleri kattığımı düşünüyorum. Önemli isimlere karşı antrenman yapmak bile kendimi yetiştirmemde yeterli oldu. Türkiye'de 1'inci Lig'den Roma'ya geldim ve Edin Dzeko, Cengiz, Diego Perotti gibi önemli isimlere karşı oynamak seni geliştiriyor" diye konuştu.

"Avrupa'da devam etmek istiyorum"

Yeni sezonda Serie A ekibi Hellas Verona'da ter dökecek olan milli oyuncu, "Verona benim için iyi olacak çünkü oynamak istiyorum. Artık hazırlık sürecini tamamladım ve kendimi gösterme zamanım. İnşallah oynanarak kendimi herkese göstereceğimi düşünüyorum. Avrupa'da devam ediyorum ve Avrupa'da devam etmek de istiyorum" şeklinde konuştu.

Mert Çetin Roma'da 6 resmi maçta forma giydi.
Mert Çetin Roma'da 6 resmi maçta forma giydi.

"Verona beni ilk maçımdan sonra istedi"

Verona tarafından uzun zamandır istendiğini aktaran Çetin, "Roma formasını ilk kez giydiğim Milan maçından sonra hem kulübe hem de farklı yollarla bana ilgilerini iletiyorlardı. Devre arasında da istediler ama ben daha fazla forma giyeceğimi düşünerek Roma'da kaldım. Pandemiden sonra hocamızın tercihiyle forma şansı bulamadım. Lig sonunda da hem hoca hem de kulübün isteğiyle Verona'ya gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından istenilmek gurur verici"

Türkiye'den de teklifler aldığını anlatan genç futbolcu, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici. Onlara tabii ki saygı duyuyorum ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Milli Takım'da herkes birbirini yukarıya itiyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Çetin, "Şenol hocayla sürekli iletişim halindeyiz. Bize mental anlamda sürekli destek veriyor. Potansiyelli bir milli takım kadromuz var. Bu kadroyla yapamayacağımı bir şey yok. Herkes birbirini yukarıya itiyor. Takım da başarılı ve Avrupa'da ses getiren isimler olduk. Avrupa Şampiyonası'nda da iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.


"Türkler Avrupa'da hırçın yapısıyla anılıyor"

İtalya Serie A'da birçok Türk futbolcunun forma giymesini de değerlendiren Mert Çetin, "Türkler, Avrupa'da hırçın yapısıyla anılıyor. Bu hırçınlık defans anlamında bize önemli bir özellik katıyor. Yakın zamanda genç arkadaşlarımız Avrupa'ya transfer oluyor ve bunun daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Leicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan Kabak
Leicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan Kabak

Milli yıldızlarımıza Avrupa'nın birçok ekibi talip olmaya devam ediyor. Liverpool'un da radarında olan Ozan Kabak için Leicester City'de devreye girdi. Premier Lig ekibinin, Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.Daily Mail'in haberine göre Leicester City, Ozan Kabak için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon Çağlar Söyüncü'nün stoperdeki partneri Jonny Evans için Premier Lig ekiplerinden taliplilerin olduğu belirtilen haberde, 20 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Schalke'nin Van Dijk'ı Ozan KabakSchalke 04'ün yeni Van Dijk'ı olarak lanse edilen Ozan Kabak'ın ayrılması da Alman kulübünün gündeminde yer alıyor. 40 milyon euronun üzerinde gelecek bir teklif sonucu milli oyuncu Almanya'dan ayrılabilir.Geride bıraktığımız sezon Schalke 04 formasıyla 28 maça çıkan Ozan Kabak, 3 gol ve 1 asistle oynadı.Milli Takım futbolcuları transferin gözdesi: Kimler gider?👇 Çağlar Söyüncü &gt; #BarcelonaOzan Kabak &gt; #LiverpoolCengiz Ünder &gt; #NapoliMehmet Zeki Çelik &gt; #Everton pic.twitter.com/rLCiABlCcg&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 7, 2020 Ozan Kabak değerini ikiye katladıGaleri: 'Golden Boy' adayları arasında tek Türk futbolcu

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