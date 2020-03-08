SÜPER LİG

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı öncesi yıldız düzeltmesi

Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde mücadelenin tanıtım görselini paylaştı. Yandaş'ın paylaşımında Galatasaray logosunun üzerinde yıldızlar olmayınca sarı kırmızılı taraftarlardan tepki geldi. Başarılı oyuncu tepkiler sonrasında paylaşımını yıldızları ekleyerek güncelledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, sezonun dikkat çeken oyuncularından biri konumunda.

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, sezonun dikkat çeken oyuncularından biri konumunda.

Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın mücadele için paylaştığı tanıtım görseli gündem oldu. Buna sebep olan ise başarılı oyuncunun tanıtım görselinde Galatasaray'ın logosuna yıldızları koymamış olmasıydı.

25 yaşındaki oyuncu, paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Galatasaray logosuna 4 yıldız eklemesi yaptı ve yeniden paylaştı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın paylaştığı Sivasspor-Galatasaray maç tanıtım görseli;

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