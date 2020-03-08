Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray maçı öncesi yıldız düzeltmesi

Sivasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın mücadele için paylaştığı tanıtım görseli gündem oldu. Buna sebep olan ise başarılı oyuncunun tanıtım görselinde Galatasaray'ın logosuna yıldızları koymamış olmasıydı.

25 yaşındaki oyuncu, paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Galatasaray logosuna 4 yıldız eklemesi yaptı ve yeniden paylaştı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın paylaştığı Sivasspor-Galatasaray maç tanıtım görseli;