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Mert Nobre: "Bambaşka bir sistem istiyorum"

Süper Lig'de 14 maçtır kazanamayan Altay'da teknik direktör Mert Nobre, "Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Mert Nobre: Bambaşka bir sistem istiyorum
Altay'ın başında çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig’in 21. haftasında Altay, konuk ettiği Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Mert Nobre, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, ligde kolay bir durumda olmadıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor maçına kadar 13 müsabakadır kazanamadıklarını hatırlatan Nobre, şöyle konuştu:

  • "Bugün de iyi başladık ama tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Futbolcularla sadece bir antrenman yapabildik. Tüm oyuncularla konuştum, hepsini tanıyorum. Bambaşka bir sistem istiyorum. Çalışarak değişeceğiz. Hem antrenmandaki performansımızı hem de maçlardaki performansımızı yükselteceğiz. Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir. Herkes yüzde yüz değildi, en kısa zamanda toparlanacağız."

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