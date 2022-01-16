Altay'da istifa sesleri

Süper Lig'in 21. haftasında Altay ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Dört maç sonra kazanan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Mert Nobre yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Altay ise 18 puanda kaldı.
Altay'da taraftarlar maç boyunca 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.