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Altay'da istifa sesleri

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Altay, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 14 maça çıkan siyah-beyazlılarda taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altayda istifa sesleri
Karşılaşmada yaşanan hava topu mücadelesi

Süper Lig'in 21. haftasında Altay ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Dört maç sonra kazanan Alanyaspor, bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Mert Nobre yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Altay ise 18 puanda kaldı.

Altay'da taraftarlar maç boyunca 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.

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