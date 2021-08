Mesut Özil'den Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takımın yeni transferi Min-jae Kim, Güney Kore basınına açıklamalarda bulundu.

Takıma yeni katılan Kim hakkında yorumlarda bulunan Özil, genç oyuncuyu Sergio Ramos'a benzetti. Mesut Özil'in Min-jae Kim açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Buraya kolay alışır"

"Türkiye çok misafirperverdir. İnsanlar samimidir. Kore'de de sanırım bu durum böyle. Yemekler güzeldir. Umarım Min Jae burada keyif alır."

"Sıcakkanlı biri"

"Kim Min-Jae ile ilgili izlenimim çok olumlu. Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır."

"Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı."

