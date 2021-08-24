Mesut Özil'den Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takımın yeni transferi Min-jae Kim, Güney Kore basınına açıklamalarda bulundu.
Takıma yeni katılan Kim hakkında yorumlarda bulunan Özil, genç oyuncuyu Sergio Ramos'a benzetti. Mesut Özil'in Min-jae Kim açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Buraya kolay alışır"
- "Türkiye çok misafirperverdir. İnsanlar samimidir. Kore'de de sanırım bu durum böyle. Yemekler güzeldir. Umarım Min Jae burada keyif alır."
"Sıcakkanlı biri"
- "Kim Min-Jae ile ilgili izlenimim çok olumlu. Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır."
- "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı."
Dear #Fenerbahce fans! Now you can watch an interview with Mesut Ozil and Kim on my Youtube. My colleague visited your club and met two guys.
* You can read English on this video if you turn on the subtitles.
* More clips to follow in a couple of days.https://t.co/x7GxpnlXDA
Dear #Fenerbahce fans! Now you can watch an interview with Mesut Ozil and Kim on my Youtube. My colleague visited your club and met two guys.