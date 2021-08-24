Spor Mesut Özilden Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler
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Mesut Özil'den Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Min-jae Kim hakkında övgü dolu sözler kullandı. Özil, genç oyuncuyu eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzettiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mesut Özilden Fenerbahçenin yeni transferi Min-jae Kime övgü dolu sözler
Mesut Özil, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Arsenal'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takımın yeni transferi Min-jae Kim, Güney Kore basınına açıklamalarda bulundu.

Takıma yeni katılan Kim hakkında yorumlarda bulunan Özil, genç oyuncuyu Sergio Ramos'a benzetti. Mesut Özil'in Min-jae Kim açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Buraya kolay alışır"

  • "Türkiye çok misafirperverdir. İnsanlar samimidir. Kore'de de sanırım bu durum böyle. Yemekler güzeldir. Umarım Min Jae burada keyif alır."

"Sıcakkanlı biri"

  • "Kim Min-Jae ile ilgili izlenimim çok olumlu. Sıcakkanlı davranışlarından etkilendim. Kolay bir şekilde kaynaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de onunla beraber oynamak çok güzel. Umarım burada birçok başarı kazanır."
"Bana Ramos'u hatırlattı"
  • "Kim, sakin biri ve bence zeki bir oyuncu. Sert müdahaleler yapmasa bile rakip oyuncularla sakin ve zekice mücadele ediyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlattı."

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