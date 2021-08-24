Fatih Terim'in istediği yıldızı Fenerbahçe alıyor Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Terim'in de Galatasaray'a kazandırmak istediği Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara forması giyen oyuncu için teknik direktör Vitor Pereira'dan onay çıktı. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 09:19 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 09:47 Yeni Şafak