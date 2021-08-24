Spor Fatih Terimin istediği yıldızı Fenerbahçe alıyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fatih Terim'in istediği yıldızı Fenerbahçe alıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Terim'in de Galatasaray'a kazandırmak istediği Hidemasa Morita'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara forması giyen oyuncu için teknik direktör Vitor Pereira'dan onay çıktı. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasarayın istediği Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Hidemasa Morita takımının oynadığı son karşılaşmada kadroda değildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, en az 3 oyucu transfer etmek istediklerini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki Japo oyuncu Hidemasa Morita olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın onay verdiği orta saha için Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladı. Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transferinin ardından bir orta saha arayışına giren sarı-lacivertliler, Morita'yı transfer etmek istiyor.

Fatih Terim de Galatasaray'a istiyor

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın, Hidemasa Morita'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Haberlerin detayında Fatih Terim'in, Japonya - Sırbistan maçında 26 yaşındaki ön liberoyu izlediği ve transferi için onay verdiği kaydedilmişti.

7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki'den bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun, takımından ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 1 golle takımına katkı sağlayan Morita, aynı zamanda 1 yıl önce Japon Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.

Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 10 Mayıs 1995 tarihinde Japonya'da doğan Hidemasa Morita, futbola kendi ülkesinde başladı. Daha sonra RKU ve Kawasaki formaları giyen 26 yaşındaki ön libero, 7 Ocak 2021 tarihinde bedelsiz olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'ya transfer oldu. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Morita'nın güncel bonservis değeri 3 milyon euro civarında.

Galatasaray, Hidemasa Morita transferini bitiriyor
SPOR
Galatasaray, Hidemasa Morita transferini bitiriyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Hidemasa Morita;

Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.