Fatih Terim'in istediği yıldızı Fenerbahçe alıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, en az 3 oyucu transfer etmek istediklerini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki Japo oyuncu Hidemasa Morita olduğu iddia edildi.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın onay verdiği orta saha için Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladı. Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transferinin ardından bir orta saha arayışına giren sarı-lacivertliler, Morita'yı transfer etmek istiyor.
Fatih Terim de Galatasaray'a istiyor
Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın, Hidemasa Morita'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Haberlerin detayında Fatih Terim'in, Japonya - Sırbistan maçında 26 yaşındaki ön liberoyu izlediği ve transferi için onay verdiği kaydedilmişti.
7 Ocak 2021 tarihinde Kawasaki'den bedelsiz olarak transfer edilen oyuncunun, takımından ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 1 golle takımına katkı sağlayan Morita, aynı zamanda 1 yıl önce Japon Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.
Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- 10 Mayıs 1995 tarihinde Japonya'da doğan Hidemasa Morita, futbola kendi ülkesinde başladı. Daha sonra RKU ve Kawasaki formaları giyen 26 yaşındaki ön libero, 7 Ocak 2021 tarihinde bedelsiz olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'ya transfer oldu. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Morita'nın güncel bonservis değeri 3 milyon euro civarında.
Fenerbahçe de Hidemasa Morita'nın peşine düştü. 26 yaşındaki oyuncu Santa Clara'nın son maçında kadroda değildi. https://t.co/MasAapMQoM
Fenerbahçe de Hidemasa Morita'nın peşine düştü. 26 yaşındaki oyuncu Santa Clara'nın son maçında kadroda değildi. https://t.co/MasAapMQoM— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) August 24, 2021