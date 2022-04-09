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Spor Mesut Özili isteyen tek takım var
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Mesut Özil'i isteyen tek takım var

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'le ilgilenen tek takımın Inter Miami’nin olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özili isteyen tek takım var
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 26 maçta 9 gol atıp 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve af kapısı kapatılan yıldız futbolcu Mesut Özil’e ABD MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami’nin ilgisi sürüyor.

Yıldız futbolcu, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin teklifine sıcak bakıyor, ancak Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor.

İspanya’nın önemli gazetelerinden AS, MLS ligi ekiplerinden Inter Miami’nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti.

Haberde “İddia edildiği üzere Hull City’nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

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