Nacho Monreal'den Mesut Özil itirafı: "Onun sorunu herkesle sorunu olması"

Arsenal'ın eski oyuncusu Nacho Monreal, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Özil'in herkesle sorunu olduğunu söyleyen Monreal, yıldız oyuncunun sakatlıklardan dolayı çok fazla maç kaçırdığını ifade etti.

"Herkesle sorunu var"

FourFourTwo'ya konuşan Nacho Monreal, "Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile kötü ayrıldılar, onunla son birkaç maçı oynamadı, sonra Unai Emery onu geri getirmeye ve liderimiz yapmaya çalıştı. Başlangıçta ona çok güven verdi ve Mesut çok fazla maçta oynadı, ancak teknik direktör daha iyi durumda olan başka takım arkadaşları olduğunu anladı. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en iyi maaş alan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler" dedi.

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"Sakatlıklar nedeniyle çok maç kaçırdı"

Mesut Özil'in sakatlıklardan yana çok fazla forma bulamadığını belirten Monreal, "Bir insan olarak herkesle arası iyiydi ama sakatlık nedeniyle çok maç kaçırdı" ifadelerini kullandı.

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