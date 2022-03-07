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Mesut Özil'in Doğu Türkistan mesajını siyasi bulan Arsenal'dan büyük ikiyüzlülük

Mesut Özil'in 'Uygur Türkleri' hakkındaki paylaşımını siyasi bulan ve Çin'den özür dileyen Arsenal Kulübü, sahaya Ukrayna bayraklı pazuband ile çıkarak ortaya koyduğu çifte standardı gözler önüne serdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilin Doğu Türkistan mesajını siyasi bulan Arsenaldan büyük ikiyüzlülük
Mesut Özil maçlardan önce dua ediyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Watford ile oynadıkları maça Ukrayna bayraklı pazuband ile çıktı. Rusya'nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya destek veren İngiliz ekibinin bu tutumu, Mesut Özil'e uyguladığı çifte standardı da ortaya çıkardı.

İngiliz gazeteci Rob Harris, Arsenal'i Mesut Özil ve Doğu Türkistan üzerinden eleştirdi.

Harris, Arsenal'ın Mesut Özil'in Uygur Türklerine destek olduğu dönemde "Futbol kulübüyüz ve siyasetten uzak duruyoruz" dediğini hatırlattı.

Mesut Özil paylaşımı sonrası kadro dışı bırakılmıştı

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Arsenal'da oynadığı dönemde Çin'in Uygur Türlerine uyguladığı zulme sosyal medya hesabından tepki gösterdiği için kulübü tarafından yalnız bırakılmıştı.

Çin’de sponsorluk anlaşmaları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in paylaşımını siyasi bularak Çin kamuoyundan özür dilemiş ve “Bu içerik Özil’in kişisel yorumudur" açıklamasını yapmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'da kadro dışı bırakılması da Doğu Türkistan paylaşımı nedeniyle olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

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