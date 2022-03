Mesut Özil'in Doğu Türkistan mesajını siyasi bulan Arsenal'dan büyük ikiyüzlülük

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Watford ile oynadıkları maça Ukrayna bayraklı pazuband ile çıktı. Rusya'nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya destek veren İngiliz ekibinin bu tutumu, Mesut Özil'e uyguladığı çifte standardı da ortaya çıkardı.

İngiliz gazeteci Rob Harris, Arsenal'i Mesut Özil ve Doğu Türkistan üzerinden eleştirdi.

Harris, Arsenal'ın Mesut Özil'in Uygur Türklerine destek olduğu dönemde "Futbol kulübüyüz ve siyasetten uzak duruyoruz" dediğini hatırlattı.

Arsenal when it didn’t stand with Ozil on the Uighurs in 2019: “As a football club, Arsenal has always adhered to the principle of not involving itself in politics.” https://t.co/3uuLPCajtT REKLAM March 6, 2022

Mesut Özil paylaşımı sonrası kadro dışı bırakılmıştı

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Arsenal'da oynadığı dönemde Çin'in Uygur Türlerine uyguladığı zulme sosyal medya hesabından tepki gösterdiği için kulübü tarafından yalnız bırakılmıştı.

Çin’de sponsorluk anlaşmaları bulunan Arsenal Kulübü, Mesut Özil'in paylaşımını siyasi bularak Çin kamuoyundan özür dilemiş ve “Bu içerik Özil’in kişisel yorumudur" açıklamasını yapmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'da kadro dışı bırakılması da Doğu Türkistan paylaşımı nedeniyle olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Mesut Özil'in, Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulme dikkat çeken paylaşımı sonrası Arsenal'den açıklama geldi



📢"Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" pic.twitter.com/VvczXmUHi2 REKLAM December 14, 2019