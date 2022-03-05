Menajeri açıkladı: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Arsenal'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon birçok maçta forma hasreti yaşadı. Aynı zamanda sarı-lacivertli takımda mutlu olmadığı iddia edilen Özil'in, sezon sonunda MLS'e transfer olacağı da iddia edilmişti.

Fanatik'e konuşan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi. Söğüt'ün, Özil hakkındaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Farklı alternatifleri olmasına rağmen Fenerbahçe'ye geldi"

"Mesut Özil şu an inanılmaz mutlu bir dönemden geçiyor. Öncelikle aile olarak mutlu. Çünkü baba olma sevinci yaşadı. Türkiye'de yaşama ve Fenerbahçe 'de oynama hayali vardı. Bunu gerçekleştirdi. Mesut sadece bir Fenerbahçe oyuncusu değil, aynı zamanda gerçek bir Fenerbahçeli, Fenerbahçe hayranı bir insan. Bu durum takımdaki her futbolcu için geçerli değil. Tuttuğu takımın formasını giyiyor. Bazı futbolcular para için geliyor ama Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe aşkı, çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi."

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"Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak"

"Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler. Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabi ki birçok spekülasyon yapılabiliyor. Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık artık. Bu tür şeyler Real Madrid'de oynarken oldu, Arsenal'dayken de vardı. Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor."

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Mesut oynamak istiyor"

"Mesut için en önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor. Her futbolcu oynamak ister. Elbette sakatlık süreci sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor. Çok şükür öyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadı. Artık hazır ve oynayabilir. Tabi ki artık teknik heyetin doğru zamanla ilgili kararı olacak. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur."

SPOR Fenerbahçe'de Mesut Özil kayıplarda