SÜPER LİG

Mesut Özil'in ramazan mesajı büyük beğeni topladı

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından 'ramazan' paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi AA
Mesut Özil maçlardan önce dua ediyor.

Mesut Özil maçlardan önce dua ediyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoş geldin ramazan" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mesut Özil, mesajında Arsenal formasıyla dua ederken görüldüğü bir görsel paylaştı.

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