Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına: "Umarım yine itiraz etmezsiniz"​

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da gündem haline geldi. Öyle ki Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye ziyaretinde Mesut Özil de konuşulanlar arasındaydı.
Maas, gazetecilerden gelen 'transfer hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Umarım Türkiye'de başarılı olur' diyerek yanıt verdi. Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ise 'Umarım yine itiraz etmezsiniz Cumhurbaşkanımız'la görüşmesine' ifadelerini kullandı ve basın toplantısının yapıldığı salonda gülüşmeler yaşandı.
- Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesini feshetmiş ve Fenerbahçe'ye imza atmak için dün gece İstanbul'a gelmişti. Türk asıllı Alman futbolcu Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi ve fotoğraf çektirmesi sonrasında Almanya'da ağır eleştiriler almış ve sonrasında ırkçılığa uğradığını açıklayarak milli takımı bırakmıştı.