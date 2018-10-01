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Mevlüt Doğan: Frey'i beğenmedik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Fenerbahçe’de forma giyen Frey'in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı" dedi.

Haber Merkezi IHA
Fenerbahçe, Michael Frey'in trnsferi için Zürich kulübüne 2.7 milyon euro ödeme yaptı.

Fenerbahçe, Michael Frey'in trnsferi için Zürich kulübüne 2.7 milyon euro ödeme yaptı.

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı / AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyen Doğan, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"Frey bize teklif edildi"

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey’in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

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