Milli futbolcu Kenan Karaman hangi takıma transfer olacak?
Lucescu'nun transferini istediği Türk futbolcu: İlk görüşme yapıldı
Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman ile transfer görüşmesi yaptı. Milli futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı bildirildi.
Haber MerkeziDHA
Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’ta tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman’ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.
Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.
Görüşme yaptı
Kenan Karaman’a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.
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