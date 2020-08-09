Lucescu'nun transferini istediği Türk futbolcu: İlk görüşme yapıldı

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’ta tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman’ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Dinamo Kiev'de Lucescu isyanı: Herkes istifa etsin Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etti. Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki teknik direktör ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı), bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi."Tüm kulüp çalışanları istifa etsin"Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.Blohin: Bana karşı bir hakaretDinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ukrayna Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.Ласкаво просимо до Києва, Містер!Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік.Детальніше: https://t.co/TPz9XZh5FC pic.twitter.com/vUOMQP9EzV— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2020

Görüşme yaptı

Kenan Karaman’a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.