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Milli futbolcu Kenan Karaman hangi takıma transfer olacak?

Lucescu'nun transferini istediği Türk futbolcu: İlk görüşme yapıldı

Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman ile transfer görüşmesi yaptı. Milli futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Kenan Karaman, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Kenan Karaman, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’ta tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman’ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu.

Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Dinamo Kiev'de Lucescu isyanı: Herkes istifa etsin
Dinamo Kiev'de Lucescu isyanı: Herkes istifa etsin

Dinamo Kiev'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri Shakhtar Donetsk'in eski teknik patronu Mircea Lucescu'nun takımın başına geçirilmesini protesto etti. Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki teknik direktör ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı), bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi."Tüm kulüp çalışanları istifa etsin"Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.Blohin: Bana karşı bir hakaretDinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ukrayna Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupa ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.Ласкаво просимо до Києва, Містер!Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік.Детальніше: https://t.co/TPz9XZh5FC pic.twitter.com/vUOMQP9EzV&mdash; FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2020

Görüşme yaptı

Kenan Karaman’a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.

Milli futbolcularımızın forma giydiği takım küme düştü
Milli futbolcularımızın forma giydiği takım küme düştü

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’nın son haftasında deplasmanda Union Berlin’e 3-0’lık skorla mağlup olarak küme düştü.Almanya Bundesliga’nın 34’üncü ve son haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin’e konuk oldu. Alte Forsterei’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26’ncı dakikada Ujah’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Union Berlin, 54’üncü dakikada Gentner’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. 90’ıncı dakikada ev sahibi ekipten Abdullahi, attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.Fortuna Düsseldorf’ta mücadeleye 11’de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, diğer bir milli futbolcu Kenan Karaman 74’üncü dakikada yerini Zimmer’e bıraktı. Union Berlin’de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı ise 62’nci dakikada Mees’in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçe’den Düsseldorf’a kiralanan Zanka da mücadele 11’de başlasa da 29 dakika sahada kalabildi.

Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla toplamda çıktığı 43 maçta 9 gol atarken, 4 de asist yaptı.
Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf formasıyla toplamda çıktığı 43 maçta 9 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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