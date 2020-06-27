Milli futbolcularımızın forma giydiği takım küme düştü

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Bundesliga’nın son haftasında deplasmanda Union Berlin’e 3-0’lık skorla mağlup olarak küme düştü.

Almanya Bundesliga’nın 34’üncü ve son haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin’e konuk oldu. Alte Forsterei’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26’ncı dakikada Ujah’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Union Berlin, 54’üncü dakikada Gentner’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. 90’ıncı dakikada ev sahibi ekipten Abdullahi, attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.

Fortuna Düsseldorf’ta mücadeleye 11’de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, diğer bir milli futbolcu Kenan Karaman 74’üncü dakikada yerini Zimmer’e bıraktı. Union Berlin’de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı ise 62’nci dakikada Mees’in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçe’den Düsseldorf’a kiralanan Zanka da mücadele 11’de başlasa da 29 dakika sahada kalabildi.



