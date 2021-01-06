Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyor

Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Sezon başında iddialı bir takım kuran Fenerbahçe'de devre arasını boş geçmek istemiyor.

Teknik heyetin kararı bekleniyor

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Teknik heyetin onay vermesi halinde milli oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Kiralama bedeli ödenmeyecek

Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Ahmed Kutucu için Schalke ile görüşen Fenerbahçe, 20 yaşındaki oyuncusu için kiralama bedeli ödemeyecek. İsteğe bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızın bonservisini 2 milyon euro karşılığında alacak.

Bu sezon 8 kez Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu 1 gol ile oynadı.

Fatih Karagümrük Fenerbahçeli Papiss Cisse'nin peşinde Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Bu takımlardan birisi de Fatih Karagümrük. Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından sıkça söz ettiren Karagümrük, transfer de hız kesmiyor.Karagümrük Cisse'yi istiyorTRT Spor'un haberine göre İstanbul ekibi, Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcü oyuncusu Papiss Cisse'yi de kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminde Emre Çolak, Borini, Bertolacci, Gaston Campi ve Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağlayan Karagümrük'de sıradaki hedef Papiss Cisse olmuş durumda.Sezon başında Fenerbahçe'ye bonservissiz gelen Senegalli oyuncu, 13 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giydi. Cisse bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı. Karagümrük Trabzonspor'dan transfer yaptıSüper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük'ün devre arasında yaptığı transferler👇▪#FabioBorini▪#AndreaBertolacci▪#EmreÇolak▪#GastonCampi▪#VegarHedenstad https://t.co/KX699oR1pE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 5, 2021



