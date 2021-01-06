Fenerbahçe Ahmed Kutucu'yu kiralıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncu, sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakarken, Alman ekibiyle olan görüşmeler devam ediyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer dönemiyle birlikte takımlar kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Sezon başında iddialı bir takım kuran Fenerbahçe'de devre arasını boş geçmek istemiyor.
Teknik heyetin kararı bekleniyor
NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Teknik heyetin onay vermesi halinde milli oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Kiralama bedeli ödenmeyecek
Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Ahmed Kutucu için Schalke ile görüşen Fenerbahçe, 20 yaşındaki oyuncusu için kiralama bedeli ödemeyecek. İsteğe bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızın bonservisini 2 milyon euro karşılığında alacak.
Bu sezon 8 kez Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu 1 gol ile oynadı.
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