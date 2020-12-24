Club Brugge Hollandalı golcü futbolcu Bas Dost'u transfer etti

Club Brugge Kulübü, 31 yaşındaki santrfor Dost'un transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlerde Dost'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

2019 yılında transfer olmuştu

Dost, ülkesinin Emmen, Heracles, Heerenveen, Almanya'nın Wolfsburg, Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarında forma giydikten sonra Ağustos 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.

Hollanda Milli Takımı'nda 18 kez görev yapan Dost, Eintracht Frankfurt kariyerinde 43 maça çıkıp 15 gol atmıştı.

Fenerbahçe eski gözdesini istiyor Vedat Muriqi’i Lazio’ya satan Fenerbahçe santrfor bölgesine 2 transfer yapmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetime verdiği raporda Vedat Muriqi tarzında, pivot özellikli bir forvet transferi yapılmasını istedi. Gündemde Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Hollandalı golcü Bas Dost var.Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak olarak kadroya katmayı planlıyor. Bas Dost’u Fenerbahçe’nin yanı sıra Club Brugge ve Benevento da transfer etmek istiyor.Umar Sadiq de gündemdeForvete iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin gündemine gelen diğer isim ise Partizan’ın 22 yaşındaki golcüsü Umar Sadiq.Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün transferi için Partizan ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ve Nijerya Milli Takımı forması da giyen Umar Sadiq için Partizan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.Umar Sadiq bu sezon Partizan formasıyla 7 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.