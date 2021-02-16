Bundesliga: Bayern Münih Arminia Bielefeld maç özeti ve gollerini izle Almanya'da 6 gollü çılgın maç: Kar temizlendi Bayern geri döndü Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, iki farklı geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda sahanın zemini beyaz örtüyle kaplandı. Devre arasında yapılan çalışmalarla birlikte ikinci yarı tertemiz bir sahada oynandı. Zeminde herhangi bir bozulmanın olmaması ise dikkati çekti. Bayern Münih-Arminia Bielefeld maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 09:20 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 09:41 AA Yeni Şafak