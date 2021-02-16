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Bundesliga: Bayern Münih Arminia Bielefeld maç özeti ve gollerini izle

Almanya'da 6 gollü çılgın maç: Kar temizlendi Bayern geri döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, iki farklı geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda sahanın zemini beyaz örtüyle kaplandı. Devre arasında yapılan çalışmalarla birlikte ikinci yarı tertemiz bir sahada oynandı. Zeminde herhangi bir bozulmanın olmaması ise dikkati çekti. Bayern Münih-Arminia Bielefeld maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Maçın ilk yarısı bembeyaz bir zeminde oynandı.
Maçın ilk yarısı bembeyaz bir zeminde oynandı.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Konuk ekip 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşmada rakibi üzerine baskıyı artıran Bavyera ekibi, 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

İlk yarı bembeyaz, ikinci yarı ise tertemiz zeminde oynandı.
  • Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bayern Münih-Arminia Bielefeld maç özeti;

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