​Liverpool'dan sonra Manchester United'da Ozan Kabak'ın peşinde: Dudak uçuklatan teklif

Schalke'de gösterdiği başarılı performansla birçok takımı peşinde koşturan Ozan Kabak için, İngiliz basınında flaş bir transfer haberi yer aldı. Liverpool'un kadrosuna katmak istediği milli oyuncu için, Manchester United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Manchester United Ozan Kabak'ı istiyor

Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United Ozan Kabak için Liverpool ile kıyasıya bir rekabet içinde. Old Trafford kulübü, savunmalarını güçlendirmek için kısa bir seçenek listesi hazırladı ve listeye 20 yaşındaki genç oyuncuyu da dahil etti.

Ozan Kabak için 25 milyon sterlin

Haberde Schalke'nin yaz aylarında Ozan Kabak için 40 milyon sterlin istediği fakat pandemi dolayısıyla bu rakamı 25 milyon sterline kadar düşürdüğü yazıldı. Milli oyuncu için rakamın 25 milyon sterline düşmesinin ardından Avrupa'da birçok takımın Ozan için nabız yoklayacağı iddia edildi.

Şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı, şimdi maç bile kazanamıyorlar Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Schalke 04 ise 11'inci hafta maçında FC Augsburg'a konuk oldu.Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine attığı golle FC Augsburg, Schalke 04 karşısında 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrenin başında Schalke 04, 52. dakikada Benito Raman'ın ayağından maçı 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında bu kez Schalke 04, Nassim Boujellab'ın attığı golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanacak ve Schalke 04 sezonun ilk galibiyetini alacak diye beklenirken, 90+3'te sahneye çıkan Marco Richter, FC Augsburg'un ikinci gölünü rakip ağlara bıraktı ve maçın sonucunu da 2-2 olarak belirledi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi. FC Augsburg deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 27 maça çıktı. Bu sezon 11 maçın ardından aldığı 4 beraberlikle sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, tabelanın son sırası olan 18. sıraya demir attı.Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Milan'a galibiyet için yetmedi (ÖZET)