Spor Hakaret ettiği taraftarlardan hazırladığı tişörtle af diledi
BUNDESLİGA

Hakaret ettiği taraftarlardan hazırladığı tişörtle af diledi

Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Dominick Drexler, kendi taraftarına hakaret ettiği videonun sosyal medyada yayılmasının ardından ses getiren bir özre imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özür mesajını tişörtüne bastırdı.
Özür mesajını tişörtüne bastırdı.

Köln takım otobüsünün içinden çekilen videoda orta saha oyuncusu Dominick Drexler'in meşaleli karşılama yapan kendi taraftarları için 'Salaklar' dediği duyuldu.

30 yaşındaki futbolcu söz konusu hakareti için özür dilese de tepkiler dinmedi. Dominick Drexler bunun üzerine ilginç bir harekete imza attı ve idmana, "Sadece salaklar başkalarına salak der" yazan bir tişörtle geldi.

Drexler’e tepki veren isimlerden olan Köln'ün efsane futbolcusu Lukas Podolski, bu özür mesajı sonrası oyuncuyu affettiğini açıkladı.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç iddiası: Sinkaflı laflar etti diyorlar
SPOR
Mustafa Cengiz'den Ali Koç iddiası: Sinkaflı laflar etti diyorlar


Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.