Hakaret ettiği taraftarlardan hazırladığı tişörtle af diledi

Köln takım otobüsünün içinden çekilen videoda orta saha oyuncusu Dominick Drexler'in meşaleli karşılama yapan kendi taraftarları için 'Salaklar' dediği duyuldu.
30 yaşındaki futbolcu söz konusu hakareti için özür dilese de tepkiler dinmedi. Dominick Drexler bunun üzerine ilginç bir harekete imza attı ve idmana, "Sadece salaklar başkalarına salak der" yazan bir tişörtle geldi.
Drexler’e tepki veren isimlerden olan Köln'ün efsane futbolcusu Lukas Podolski, bu özür mesajı sonrası oyuncuyu affettiğini açıkladı.
Thema damit erledigt 👍🏻👏🏻 #effzeh pic.twitter.com/ocV2uMBllZ
Thema damit erledigt 👍🏻👏🏻 #effzeh pic.twitter.com/ocV2uMBllZ— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) February 10, 2021