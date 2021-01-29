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Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.
Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki oyuncuyla yeniden sözleşme imzalamak isteyen sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul edilmemişti.

"Ömer Faruk Beyaz için Stuttgart ile anlaştık"

Gazete Futbol'a konuşan Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, genç oyuncunun Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı. Bundesliga ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladıklarını söyleyen Eser, birçok takımdan gelen teklifi reddettiklerini belirtti.

"Barcelona'yı reddettik"

Schalke 04, Borussia Dortmund ve Barcelona'nın tekliflerinin geri çevrildiğini söyleyen menajer Mehmet Eser, "Kulüplerin geleceği nasıl planladıkları önemliydi. Ömer'in mevkiine hangi transferlerin yapılacağını bilmek önemliydi. İspanya ve İngiltere'den çok yüksek seviye takımlar Ömer için fazla olurdu. Para onun yaşında önemli değildi" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe güven vermedi"

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Eser, "Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör, hep diğer oyunculara güvendi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, bize sunulan projeler güvenilir görünmüyordu" dedi.

Alman basını da transferi açıkladı

  • Emre Belözoğlu çok uğraşmıştı
  • Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un sarı-lacivertlilerde kalması için çok uğraştıklarını söylemiş fakat transferin olumlu gitmediğini ifade etmişti. Belözoğlu, "Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral olabilir
SPOR
Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral olabilir

​Almanya'da gündem Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz: 'Türk Messi'
FOTOĞRAF 8
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​Fenerbahçe'de geleceği en parlak oyuncu olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz, Almanların da ilgisini çekmiş durumda. 17 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, taraftarları heyecanlandırdı.
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Alman Sky Sport News kanalında yayınlanan ve transfer piyasasındaki oyuncuların scout raporlarının değerlendirildiği Transfer Update-die Show programında, bu hafta Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz incelendi.
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Programın transfer uzmanları, Ömer Faruk Beyaz'ı çok beğendiklerini belirtirken, aynı zamanda elden kaçmaması gereken müthiş bir yetenek olarak lanse etti.
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Oyun anlamında takımın hücumuna inanılmaz bir etkisi olduğu ifade edilirken, Bundesliga'nın bu tip oyunculara ihtiyacı olduğu kaydedildi.
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Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki oyuncu için Schalke'nin ideal olabileceği anlatılırken, programın yorumcuları Ömer Faruk Beyaz'dan 'Türk Messi' olarak söz etti.
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Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
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Belözoğlu, Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz. Biz Ömer Faruk'un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek oturacak konuşacağız, onunla alakalı planımız sunacağız ifadelerini kullanmıştı.​
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu, Rizespor maçının 64. dakikasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a teslim etmişti.
​Almanya'da gündem Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz: 'Türk Messi'
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da gündem oldu. Televizyon kanallarında 17 yaşındaki oyuncunun scout raporları incelenirken, kendisinden 'Türk Messi' olarak bahsedildi.
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