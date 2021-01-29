Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki oyuncuyla yeniden sözleşme imzalamak isteyen sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul edilmemişti.

"Ömer Faruk Beyaz için Stuttgart ile anlaştık"

Gazete Futbol'a konuşan Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, genç oyuncunun Stuttgart'a transfer olduğunu açıkladı. Bundesliga ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladıklarını söyleyen Eser, birçok takımdan gelen teklifi reddettiklerini belirtti.

"Barcelona'yı reddettik"

Schalke 04, Borussia Dortmund ve Barcelona'nın tekliflerinin geri çevrildiğini söyleyen menajer Mehmet Eser, "Kulüplerin geleceği nasıl planladıkları önemliydi. Ömer'in mevkiine hangi transferlerin yapılacağını bilmek önemliydi. İspanya ve İngiltere'den çok yüksek seviye takımlar Ömer için fazla olurdu. Para onun yaşında önemli değildi" ifadelerini kullandı.

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"Fenerbahçe güven vermedi"

Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Eser, "Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör, hep diğer oyunculara güvendi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, bize sunulan projeler güvenilir görünmüyordu" dedi.

Alman basını da transferi açıkladı

*** BILDplus Inhalt *** Zukunfts-Transfer - VfB holt dieses Türkei-Talent https://t.co/2ULZyxXBcb #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) January 29, 2021

Emre Belözoğlu çok uğraşmıştı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un sarı-lacivertlilerde kalması için çok uğraştıklarını söylemiş fakat transferin olumlu gitmediğini ifade etmişti. Belözoğlu, "Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım" ifadelerini kullanmıştı.

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