Bursasporlu Ali Akman Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

TFF 1. Lig'de oynadığı futbol ve attığı gollerle adından sıça söz ettiren Ali Akman, Almanya yolcusu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 18 yaşındaki oyuncu, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Alman ekibi, Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklarken, genç oyuncunun sezon sonunda takıma katılacağını ve bu sezonu Bursaspor'da tamamlayacağını duyurdu.

"En büyük yeteneklerden birisi"

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, Ali Akman hakkında övgü dolu sözler kullandı. Bobic, "Ali Akman ile Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kazanmayı başardık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcunun, bizimle anlaştığı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ali Akman, bu sezon Bursaspor formasıyla 20 maçta 10 gol atıp, 4 asist yaptı.