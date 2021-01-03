BUNDESLİGA

​2020 yılında sadece bir maç kazandılar: Schalke'nin galibiyet hasreti 30 maça çıktı

2020 yılında sadece bir maç kazandılar: Schalke'nin galibiyet hasreti 30 maça çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin galibiyet hasreti devam ediyor. Deplasmanda Hertha Berlin'e 3-0 yenilen Schalke 04, ligde 30 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Schalke ligde son sırada yer alıyor.

Schalke ligde son sırada yer alıyor.

Bundesliga'nın 14. haftasında milli oyuncularımız Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, Schalke kötü gidişatını sürdürdü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika süre alırken, bir diğer milli oyuncumuz Ahmed Kutucu ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

2020 yılında bir maç kazandılar

Son maçını 17 Ocak 2020 yılında Mönchengladbach'a karşı 2-0 kazanan Alman ekibi, o tarihten bu yana ligde maç kazanamıyor. 2020 yılında sadece bir galibiyet alabilen Schalke, oynadığı son 30 lig maçında 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

  • Ligde 4 puanla son sırada bulunan Schalke, bu sezon 8 gol kaydederken kalesindeyse 39 gol gördü. Alman ekibi gelecek hafta sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ocak ayı sonu iti...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.