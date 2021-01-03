​2020 yılında sadece bir maç kazandılar: Schalke'nin galibiyet hasreti 30 maça çıktı

Bundesliga'nın 14. haftasında milli oyuncularımız Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken, Schalke kötü gidişatını sürdürdü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak 90 dakika süre alırken, bir diğer milli oyuncumuz Ahmed Kutucu ise 81. dakikada oyuna dahil oldu.

2020 yılında bir maç kazandılar

Son maçını 17 Ocak 2020 yılında Mönchengladbach'a karşı 2-0 kazanan Alman ekibi, o tarihten bu yana ligde maç kazanamıyor. 2020 yılında sadece bir galibiyet alabilen Schalke, oynadığı son 30 lig maçında 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Ligde 4 puanla son sırada bulunan Schalke, bu sezon 8 gol kaydederken kalesindeyse 39 gol gördü. Alman ekibi gelecek hafta sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak.



