Milli futbolcu Ozan Kabak'a 'tükürük' cezası: Ne kadar maçta oynamayacak?

Almanya Futbol Federasyonu Ceza Kurulu, Schalke 04-Werder Bremen maçının 26. dakikasında Werder Bremenli Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'a 5 maç ceza aldı.

Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.

Hatırlanacağı üzere Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.