Milli güreşçi Süleyman Atlı'dan gümüş madalya

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Süleyman Atlı, finalde Rusya'dan Zavur Uguev ile karşılaştı.

Serbest stil 57 kiloda mücadele eden sporcumuz rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.

İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu.

Süleyman Atlı Dünya İkincisi!



Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 57 kiloda temsil eden milli sporcumuz Süleyman Atlı, finalde Rus rakibi Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı👏🇹🇷 pic.twitter.com/zuY9CH6FEv — TMOK (@TMOK_Olimpiyat) 20 Eylül 2019