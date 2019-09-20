Milli güreşçi Süleyman Atlı'dan gümüş madalya
GÜREŞ

Milli güreşçi Süleyman Atlı'dan gümüş madalya

Milli sporcumuz Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası’nda Rus rakibine yenildi ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Atlı, 13-3'lük skorla finali kaybetti.

Süleyman Atlı, 13-3'lük skorla finali kaybetti.

Fotoğraf: Aliia Raimbekova / AA

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Süleyman Atlı, finalde Rusya'dan Zavur Uguev ile karşılaştı.

Serbest stil 57 kiloda mücadele eden sporcumuz rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.

İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu.

Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu: Heyecan yaparım diye söylememişler
Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu: Heyecan yaparım diye söylememişler

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez kazandığı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ardından TVNET ekranlarında özel açıklamalar yaptı. Akşam Sporu programının konuğu olan Kayaalp, hayalinin hep şampiyonluk olduğunu ifade ederken olimpiyatlarda daha iyi bir performans sergilemek istediğini söyledi.29 yaşındaki sporcumuz tarihi başarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı. Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız beni izlemiş, ben bilmiyordum. Hocalarım ben heyecan yaparım diye söylememişler. Eskiden minderden indikten sonra arardı bu defa minderin üstündeyken aradı" ifadelerini kullandı.Rıza Kayaalp'in TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programında yaptığı açıklamaları izlemek için;Video: Rıza Kayaalp TVNET'e konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rıza Kayaalp ile yaptığı telefon görüşmesini izlemek için;Cumhurbaşkanı Erdoğan&#39;dan Rıza Kayaalp&#39;e: &quot;Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Hadi bakalım şimdi artık inşallah olimpiyatları bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Hadi gözlerinden öpüyorum.&quot; pic.twitter.com/Wv25A8MpAR&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Eylül 2019 Video: Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Taraftarlardan Ünal Karaman'a destek
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.