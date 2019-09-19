Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu: Heyecan yaparım diye söylememişler
GÜREŞ

Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu: Heyecan yaparım diye söylememişler

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan ve tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine dair detayları da ilk kez Akşam Sporu programında anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp, TVNET ekranlarında özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonu güreşçimiz Rıza Kayaalp, TVNET ekranlarında özel açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez kazandığı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ardından TVNET ekranlarında özel açıklamalar yaptı. Akşam Sporu programının konuğu olan Kayaalp, hayalinin hep şampiyonluk olduğunu ifade ederken olimpiyatlarda daha iyi bir performans sergilemek istediğini söyledi.

29 yaşındaki sporcumuz tarihi başarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı. Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız beni izlemiş, ben bilmiyordum. Hocalarım ben heyecan yaparım diye söylememişler. Eskiden minderden indikten sonra arardı bu defa minderin üstündeyken aradı" ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp'in TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programında yaptığı açıklamaları izlemek için;

Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu
Tvnet

Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan ve tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine dair detayları da ilk kez Akşam Sporu programında anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rıza Kayaalp ile yaptığı telefon görüşmesini izlemek için;

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Kayaalp, 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.
Milli sporcu Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Kayaalp, 4 kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu
Diğer

Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonu oldu. Milli güreşçimiz grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.


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Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu
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