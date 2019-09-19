Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu: Heyecan yaparım diye söylememişler

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez kazandığı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ardından TVNET ekranlarında özel açıklamalar yaptı. Akşam Sporu programının konuğu olan Kayaalp, hayalinin hep şampiyonluk olduğunu ifade ederken olimpiyatlarda daha iyi bir performans sergilemek istediğini söyledi.
29 yaşındaki sporcumuz tarihi başarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı. Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız beni izlemiş, ben bilmiyordum. Hocalarım ben heyecan yaparım diye söylememişler. Eskiden minderden indikten sonra arardı bu defa minderin üstündeyken aradı" ifadelerini kullandı.
Rıza Kayaalp'in TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programında yaptığı açıklamaları izlemek için;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rıza Kayaalp ile yaptığı telefon görüşmesini izlemek için;
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e: "Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Hadi bakalım şimdi artık inşallah olimpiyatları bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Hadi gözlerinden öpüyorum." pic.twitter.com/Wv25A8MpAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e: "Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Hadi bakalım şimdi artık inşallah olimpiyatları bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Hadi gözlerinden öpüyorum." pic.twitter.com/Wv25A8MpAR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Eylül 2019
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