Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu: Heyecan yaparım diye söylememişler

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez kazandığı Dünya Güreş Şampiyonası'nın ardından TVNET ekranlarında özel açıklamalar yaptı. Akşam Sporu programının konuğu olan Kayaalp, hayalinin hep şampiyonluk olduğunu ifade ederken olimpiyatlarda daha iyi bir performans sergilemek istediğini söyledi.

29 yaşındaki sporcumuz tarihi başarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini de anlattı. Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız beni izlemiş, ben bilmiyordum. Hocalarım ben heyecan yaparım diye söylememişler. Eskiden minderden indikten sonra arardı bu defa minderin üstündeyken aradı" ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp'in TVNET ekranlarında yayınlanan Akşam Sporu programında yaptığı açıklamaları izlemek için;

01:51 dk 19 Eylül 2019 Tvnet Rıza Kayaalp TVNET'e konuştu Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan ve tarihe geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp, TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine dair detayları da ilk kez Akşam Sporu programında anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rıza Kayaalp ile yaptığı telefon görüşmesini izlemek için;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e: "Rıza tebrik ediyorum. Çok yorgunsun sonra görüşürüz oldu mu? Tebrik ediyorum. Hadi bakalım şimdi artık inşallah olimpiyatları bekleyeceğiz. İyi hazırlanman lazım. Hadi gözlerinden öpüyorum." pic.twitter.com/Wv25A8MpAR — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Eylül 2019

01:47 dk 17 Eylül 2019 Diğer Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonu oldu. Milli güreşçimiz grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.



