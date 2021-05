Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada hayatını kaybetti

MotoGP'nin alt kategori organizasyonlarından Moto3'te yaşanan olay, 19 yaşındaki Dupasquier'nin ölümüyle sonuçlandı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kaza, sezonun İtalya'da düzenlenen 6. ayağındaki sıralama turlarının 2. seansında meydana geldi.

Dün birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, helikopterle Floransa kentindeki Careggi Hastanesi'ne götürüldü.

Moto3'te ikinci sezonunu geçiren İsviçreli pilot, pistteki sağlık ekibi ve hastanedeki doktorların çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.