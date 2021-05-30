Spor Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3teki kazada hayatını kaybetti
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Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada hayatını kaybetti

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçreli sürücü Jason Dupasquier, İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3teki kazada hayatını kaybetti
Jason Dupasquier'in hayatını kaybettiği kaza

MotoGP'nin alt kategori organizasyonlarından Moto3'te yaşanan olay, 19 yaşındaki Dupasquier'nin ölümüyle sonuçlandı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kaza, sezonun İtalya'da düzenlenen 6. ayağındaki sıralama turlarının 2. seansında meydana geldi.

Dün birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, helikopterle Floransa kentindeki Careggi Hastanesi'ne götürüldü.

  • Moto3'te ikinci sezonunu geçiren İsviçreli pilot, pistteki sağlık ekibi ve hastanedeki doktorların çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

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