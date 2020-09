Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Nazım Sangare Beşiktaş yolunda

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare, kırmızı beyazlılarda transferde en çok konuşulan futbolcu oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Sangare'ye yönelik teklifleri değerlendiren kırmızı beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun, takımdan ayrılması halinde kulübe kazanç sağlamasını hedefliyor.

İki başkan görüşecek

Nazım Sangare için yapılan görüşmelerde Beşiktaş ön plana çıktı. Deneyimli futbolcunun transferi konusunda iki kulüp yöneticilerinin olumlu geçen ilk görüşmesinin ardından Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Sangare'nin Beşiktaş'a daha yakın olduğu öğrenildi.





Performansıyla dikkati çekti

Fraport TAV Antalyaspor'a 2017'de Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück'ten 250 bin dolara transfer edilen Nazım Sangare, performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Defansın sağında başarıyla görev yapan milli futbolcu, 2019-2020 Süper Lig sezonunda 23 maçta forma giydi. Oynadığı karşılaşmalarda 1 gol atıp, 1 gol pası veren Sangare, akan oyunda 16 isabetli orta, 29 şut pası ve 25 çalımla hücuma katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu yüzde 82 top kapma oranı ve 58 top kesme (rakibin pas yolunu önceden sezip topun gidiş yoluna girerek kazanılan top) ile başarılı bir sezon geçirdi.

Beşiktaş'a Süper Lig'den sağ bek: Görüşmeler başladı Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli sağ bek oyuncusu Miguel Lopes’i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bir yıl daha bulunan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı için transfer girişimine başladı.Geçtiğimiz günlerde Bernard Mensah’ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Lopes için de sarı kırmızılı kulüp ile temasa geçip resmi teklifte bulunup transferi gerçekleştirmek istiyor."Transfer döneminde her şey olur"Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor takımının ikinci kaptanı olarak görev yapan Miguel Lopes, "Şu an için Kayserispor’un futbolcusuyum. Ancak transfer döneminde ne gibi gelişmeler olur bilemeyiz. Sürpriz gelişmeler hayatın her bölümünde olabilir" dedi.Francisco Montero neden gözlük takıyor? İşte nedeniN'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı