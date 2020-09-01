Beşiktaş'a Süper Lig'den sağ bek: Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli sağ bek oyuncusu Miguel Lopes’i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bir yıl daha bulunan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı için transfer girişimine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bernard Mensah’ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Lopes için de sarı kırmızılı kulüp ile temasa geçip resmi teklifte bulunup transferi gerçekleştirmek istiyor.

"Transfer döneminde her şey olur"

Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor takımının ikinci kaptanı olarak görev yapan Miguel Lopes, "Şu an için Kayserispor’un futbolcusuyum. Ancak transfer döneminde ne gibi gelişmeler olur bilemeyiz. Sürpriz gelişmeler hayatın her bölümünde olabilir" dedi.

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