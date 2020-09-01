Beşiktaş'a Süper Lig'den sağ bek: Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli sağ bek oyuncusu Miguel Lopes’i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bir yıl daha bulunan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı için transfer girişimine başladı.
Geçtiğimiz günlerde Bernard Mensah’ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Lopes için de sarı kırmızılı kulüp ile temasa geçip resmi teklifte bulunup transferi gerçekleştirmek istiyor.
"Transfer döneminde her şey olur"
Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor takımının ikinci kaptanı olarak görev yapan Miguel Lopes, "Şu an için Kayserispor’un futbolcusuyum. Ancak transfer döneminde ne gibi gelişmeler olur bilemeyiz. Sürpriz gelişmeler hayatın her bölümünde olabilir" dedi.
Francisco Montero neden gözlük takıyor? İşte nedeni
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero’yu bir yıllığına kiraladı. İstanbul'a gelen oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.Atletico Madrid altyapısında yetiştiİspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo’ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası’nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.Maçlara gözlükle çıkıyorİspanyol futbolcunun maçlarda ve idmanlarda neden gözlük taktığı merak konusu oldu. Genç oyuncunun 'Retina dekolmanı' olarak bilinen retinadaki yırtılma nedeniyle daha önce ameliyat edildiği ve bu nedenle tedbir amacıyla maçlara özel gözlükle çıktığı öğrenildi.Edgar Davids gibiFrancisco Montero için taktığı gözlük nedeniyle Hollandalı efsane futbolcu Edgar Davids benzetmeleri yapılıyor. Davids de 'glukom' rahatsızlığı nedeniyle maçlara gözlükle çıkıyordu.Retina dekolmanı nedir?Retina dekolmanı, göz küresinin içini kaplayan ve görmeyi sağlayan sinir hücrelerinin oluşturduğu retina dokusunun bitişik olduğu besleyici dokudan ayrılmasıdır. Genellikle ani gelişir. Retina dekolmanı kısa sürede tedavi edilmezse, oksijensiz ve besinsiz kalan sinir hücreleri görme fonksiyonunu ve canlılığını kaybeder, kalıcı körlük meydana gelir.Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı belli olduUEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
N'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu N'Sakala, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu."Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim"Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol bek, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut beni çok istedi"Şampiyonluk kutlamasında Türkçe bir şarkı çalmak isterim"Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı" dedi. "Savaşçıyım"Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim" şeklinde görüş belirtti. Taraftara teşekkürVodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler" açıklamasını yaptı.
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