NBA'de tarihi boykot: Maçlar ertelendi

NBA play-off ilk turunda Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers ve Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki serinin 5. maçları ertelendi.

NBA'de Milwaukee Bucks-Orlando Magic arasındaki play-off turu maçı, Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararı almasıyla ertelenmişti.

NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın bu kararının ardından dün gece oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği belirtildi.

ABD basını, Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clipperslı oyuncuların, sezonun boykot edilmesini talep ettiğini ve kalan maçlara çıkmayabileceklerini iddia etti.

Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncusu Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacak.Siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un, Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle alevlenen "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatları Önemlidir) protestoları sürerken, 6 NBA şampiyonluğu bulunan eski basketbolcu Michael Jordan ve Jordan Markası, önemli bir taahhütte bulundu.Michael Jordan and Jordan Brand are committing $100 million over the next 10 years to protecting and improving the lives of Black people through actions dedicated towards racial equality, social justice and education. #JUMPMANhttps://t.co/CZDt1UdPwF— Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020 Jordan Markası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatları önemlidir. Bu, tartışmaya yol açmayı amaçlayan bir açıklama değil. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

LeBron James: Bıktık artık

NBA'de forma giyen birçok basketbolcu da sosyal medyada ülkedeki polis şiddetine tepki gösteren açıklamalar yaptı.

Lakerslı LeBron James, "Değişim talep ediyoruz, bıktık artık" mesajını paylaşırken, Bucks'ın oyun kurucusu Sterling Brown, "(Polis şiddeti konusunda) Hiç harekete geçilmedi, bugün odak noktamız basketbol olamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 5, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) ise 3 karşılaşma protestolar nedeniyle ertelendi.

Protesto gösterileri devam ediyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde siyahi Blake'in vurulmasıyla başlayan protesto gösterileri 4. gecesinde de devam etti. Sokağa çıkma yasağına dün gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.