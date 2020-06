Michael Jordan'dan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncusu Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Markası, ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadele için 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışlayacak.

Siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un, Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle alevlenen "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatları Önemlidir) protestoları sürerken, 6 NBA şampiyonluğu bulunan eski basketbolcu Michael Jordan ve Jordan Markası, önemli bir taahhütte bulundu.

Michael Jordan and Jordan Brand are committing $100 million over the next 10 years to protecting and improving the lives of Black people through actions dedicated towards racial equality, social justice and education. #JUMPMANhttps://t.co/CZDt1UdPwF — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020

Jordan Markası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatları önemlidir. Bu, tartışmaya yol açmayı amaçlayan bir açıklama değil. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile Jordan Markası'nın, ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

