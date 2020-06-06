KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle kulüpten kovuldu

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshetti.

Haber Merkezi AA
Katai kariyerinde 9 kez Sırp Milli Takımı forması giydi.

Katai kariyerinde 9 kez Sırp Milli Takımı forması giydi.

LA Galaxy Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu Aleksandar Katai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Aleksandar'ın eşi Tea Katai, sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

  • Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
Yeni Şafak

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor

ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.

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