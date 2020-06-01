GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

ABD'de futbolcular maaş kesintisini kabul etti

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda maaşlarında kesintiye gidilmesini kabul etti.

Haber Merkezi AA
MLS müsabakalarının, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 8 Haziran’a kadar oynanmayacağı açıklanmıştı.

MLS müsabakalarının, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 8 Haziran’a kadar oynanmayacağı açıklanmıştı.

Amerikan Futbol Ligi Oyuncular Birliğinin (MLSPA) açıklamasında, yapılan oylama sonucu alınan kararla, oyuncuların 2020 sezonunda maaş ve primlerinde kesintiye gidilmesini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zor zamanlardan geçildiği ve oyuncuların turnuvaya sağlıklı dönebilmeleri için tüm önlemlerin el birliğiyle alınmaya devam edileceği aktarıldı.

  • Salgın nedeniyle yüz binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ABD'de MLS, 12 Mart'tan bu yana askıda tutuluyor. Organizasyondan geçen hafta yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık protokolüne uyarak antrenmanlara küçük gruplar halinde çıkmalarına izin verildiği duyurulmuştu.

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