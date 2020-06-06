GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Sözleşmesini fesheden Vagner Love eski takımına dönüyor

Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen golcü futbolcu Vagner Love, takımından ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun CSKA Moskova'ya döneceği iddia ediliyor.

Haber Merkezi AA
Corinthians formasıyla toplamda çıktığı 73 maçta 23 gol attı.

Corinthians formasıyla toplamda çıktığı 73 maçta 23 gol attı.

Corinthians Kulübü, Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Tecrübeli forvetin bir kulüpten gelen transfer teklifini kabul ettiği için karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Vagner Love'ın eski takımı CSKA Moskova'ya dönmesi bekleniyor.

  • Kariyerinde Corinthians'ın yanı sıra Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng gibi takımlarda oynayan Love, Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giymişti.

Vagner Love kariyerinin en parlak dönemini CSKA Moskova'da yaşamıştı.
Vagner Love kariyerinin en parlak dönemini CSKA Moskova'da yaşamıştı.

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