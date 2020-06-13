GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Öldürülen futbolcuya tabutta gol attırdılar

Meksika’da polis tarafından öldürülen genç futbolcu son golünü düzenlenen cenaze töreninde tabutu ile attı.

Haber Merkezi İHA
Cenaze töreninde ilginç görüntüler kaydedildi.

Cenaze töreninde ilginç görüntüler kaydedildi.

Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde 9 Haziran tarihinde polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için cenaze töreni düzenlendi.

Törende arkadaşları Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından arkadaşları Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak, golü kutladı.

Başına nişan alarak, ateş etmiş

Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.

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