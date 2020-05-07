Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.
Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.
- Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Comunicado - Testes no futebol https://t.co/mS8gXUw0LJ
Comunicado - Testes no futebol https://t.co/mS8gXUw0LJ— Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 7, 2020
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