KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Zlatan ayrılığı açıkladı: Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim" diyerek MLS'ten ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Ibrahimovic, Galaxy formasıyla çıktığı 58 maçta 53 gol atma başarısı gösterdi.

Ibrahimovic, Galaxy formasıyla çıktığı 58 maçta 53 gol atma başarısı gösterdi.

Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Ibrahimovic, "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz" paylaşımında bulundu.

  • İsveçli oyuncu, 2018'de transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de son sezonunda çıktığı 31 maçta ağları 31 kez sarstı.

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