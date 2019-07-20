Zlatan Ibrahimovic Los Angelas derbisine damga vurdu

MLS Batı Konferansı'nın 21. haftasında oynanan Los Angeles derbisi 37 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in şovuna sahne oldu.

37 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen Zlatan Ibrahimovic, takımının 3-2 kazandığı karşılaşmada 3 gol birden atarak 'ben buradayım' dedi.

Los Angeles derbilerindeki 6 maçta 4 gole ulaşan Zlatan, ligde de 16 golle krallık yarışında 21 gollü Carlos Vela'nın ardından ikinci sırada.

01:12 dk 20 Temmuz 2019 Diğer Derbiye İbrahimoviç damgası Amerika Major Ligi'nin 21. haftası Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC arasında oynanan derbi maça sahne oldu. Los Angeles Galaxy karşılaşmayı 3-2 kazandı. Karşılaşmaya Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli yıldız takımının 3 golünün altına imza atarak galibiyetin baş mimarı oldu.

Verdiği röportaj olay olmuştu

ESPN'e verdiği röportajda MLS'in tartışmasız en iyi futbolcusu olduğunu ve 'Fiatlar arasında Ferrari' olduğunu söyleyen Zlatan, Los Angeles FC'de oynayan Carlos Vela ile ilgili de yorumunu yapmıştı. Carlos Vela'nın 29 yaşında kariyerinin en verimli dönemini geçirdiği ve MLS'in en forma oyuncularından biri olduğu, ona kıyasla kendisinin hala ligin en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda Zlatan, şu cevabı vermişti;

29 yaşında ve kariyerinin zirvesinde MLS'te oynuyor. Ben 29 yaşında neredeydim? Avrupa'daydım. Büyük fark, kesinlikle.

Futbol hayatını MLS'de sürdüren Zlatan #Ibrahimovic, kendisini Carlos #Vela ile kıyaslayan gazeteciye verdiği cevapla yine adından söz ettirmeyi başardı. 😎😄🔥 pic.twitter.com/hXw37ZjK4H — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 18, 2019



